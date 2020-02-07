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В Москве создадут городской онкологический консилиум

В него войдут руководители химиотерапевтических отделений шести онкоцентров

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Городской онкологический консилиум будет создан в системе здравоохранения Москвы, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Для тех пациентов, которым по медицинским показаниям необходим препарат, выходящий за рамки стандарта, в ближайшее время создадим городской онкологический консилиум. Он будет рассматривать каждую частную ситуацию и принимать публичное решение о вариантах лечения с использованием иных препаратов. В него войдут руководители химиотерапевтических отделений шести крупнейших многопрофильных онкологических центров", - сказала заммэра.

По ее словам, столичные власти намерены повысить прозрачность системы, улучшить контроль за оборотом и учетом назначенных лекарств. "Мы совместно работаем с правоохранительными органами, Росздравнадзором и используем все методы в этом направлении, в том числе по выявлению и пресечению возможных нарушений. В центре нашего внимания - пациент, главный наш приоритет - качество его лечения. А обеспечить высокое качество возможно только в открытой и прозрачной системе", - пояснила заммэра.

Так, в 2019 году в Москве впервые начали проводить публичные обсуждения номенклатуры и объемов закупаемых лекарств с общественными и пациентскими организациями, производителями и крупнейшими дистрибьюторами лекарств, а также федеральными специалистами. Также москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам, а в будущем у них появится возможность видеть препараты, которые им назначены и которыми их лечили в стационаре. Это позволит сделать процесс более открытым, считает Ракова.

Кроме того, в столице будет создана специальная система, где будет фиксироваться любое движение и списание дорогостоящих лекарств, в том числе онкологических. Для контроля за правильностью назначения пациентам онкопрепаратов в Москве появится должность онкоаудиторов.

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