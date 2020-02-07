Заммэра Москвы предложил поднять зарплаты таксистам до уровня водителей автобуса

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уровень зарплаты таксиста в Москве не должен быть ниже зарплаты водителя городского автобуса. Эта задача должна решаться таксомоторными агрегаторами за счет снижения комиссии, взимаемой с каждого выполненного заказа, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, Москва давно выступает за внедрение системы контроля за количеством проработанных водителем часов.

"Это крайне важно для безопасности пассажиров, однако также важно обеспечить водителю такси достойный уровень заработка. На мой взгляд зарплата водителя такси должна быть сопоставима с зарплатой водителя автобуса: сегодня водители Мосгортранса в среднем зарабатывают 65-80 тыс. рублей. Задача интернет-агрегаторов такси - обеспечить эту гарантированную зарплату таксистам, которые с ними сотрудничают, что позволит сократить переработки и позитивно скажется на качестве перевозок и повысит безопасность как пассажиров, так и водителя", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что сегодня комиссия агрегаторов составляет до 30%. В погоне за достойным заработком водители вынуждены нарушать режим труда и отдыха. Летом 2018 года, во время чемпионата мира по футболу, таксист в центре Москвы сбил нескольких пешеходов. По словам виновника ДТП, во время работы он уснул, так как накануне работал всю ночь.