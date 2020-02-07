Заказчика поджога Никулинского суда объявили в розыск

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали двоих соучастников поджога Никулинского суда Москвы и требует их ареста, заказчик объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

"В кратчайшие сроки благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК России по Москве, сотрудников ГУ МВД России по городу Москве и УФСБ по Москве и Московской области все соучастники поджога были установлены. Двое мужчин 1993 и 1979 годов рождения задержаны. Непосредственный заказчик объявлен в розыск", - сообщили в ГСУ.

Мужчинам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение по ст. 294 УК РФ (воспрепятствования осуществлению правосудия) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений). "Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в главке.

В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали.