Граффити с Сергеем Бодровым-младшим и маршалом Митрофаном Неделиным появятся в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали создание 228 граффити на фасадах домов города, среди согласованных изображений - граффити с актером Сергеем Бодровым-младшим и маршалом Митрофаном Неделиным. Об этом в пятницу сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала 228 граффити, которые в будущем появятся на фасадах столичных зданий. Среди согласованных граффити - изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что наносимые граффити должны соответствовать одной из утвержденных тематик: это может быть популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства, а сами изображения должны быть нанесены только в теплое время года.

Согласно постановлению правительства Москвы от 16 июля 2019 года, на московских домах больше не будут произвольно появляться рекламные рисунки и граффити. Теперь заинтересованному лицу необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а также согласовать изображение с уполномоченными инстанциями. Итоговое решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве, возглавляемая Бирюковым. Процесс согласования занимает не больше 30 дней.

"Хочу подчеркнуть, что необходимость согласовывать граффити продиктована прежде всего требованиями самих москвичей: рекламные граффити зачастую низкого художественного качества, они портят облик города и наносятся без учета мнения жителей", - добавил Бирюков.