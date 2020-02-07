Движение поездов на участке Каланчевская - Курский вокзал ограничат по выходным в феврале

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Каланчевская - Курский вокзал будет ограничено в выходные дни до конца февраля, сквозного движения электропоездов Рижского, Курского направлений и МЦД-2 не будет в интервале с 9:40 до 13:40. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В выходные дни февраля (8, 9, 15, 16, 23, 24 и 29 февраля) с 9:40 до 13:40 участок Москва-Каланчевская - Курский вокзал будет закрыт для движения поездов. Это связано с проведением работ по развитию инфраструктуры на линии в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры", - говорится в сообщении.

Также в эти дни на Рижском направлении в сторону Москвы поезда будут следовать до станций Дмитровская и Рижская. Со станции Москва-Каланчевская - отправление поездов только в сторону области. На Курском направлении пригородные поезда будут следовать до Курского вокзала и отправляться обратно.

"Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Приносим пассажирам извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал ведутся активные работы по развитию участка: сейчас это двухпутная линия железной дороги, но для развития проекта МЦД железнодорожники построят еще два дополнительных главных пути. Таким образом, участок станет четырехпутным. При этом будет проведена реконструкция Каланчевского железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, автомобильного путепровода через улицу Казакова и станции Москва-Каланчевская.