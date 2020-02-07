{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поезда следуют с увеличенными интервалами по МЦД-2, на Рижском и Курском направлениях МЖД

Движение было затруднено на станции Москва-Товарная из-за незапланированной остановки локомотива

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания поездов Курского, Рижского направлений и второго Московского центрального диаметра. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"МЖД и компания-перевозчик АО "ЦППК" принимают все необходимые меры, чтобы ввести в график пригородные поезда Курского, Рижского направлений и МЦД-2 "Курско-Рижский". Движение было затруднено на станции Москва-Товарная из-за незапланированной остановки локомотива. Его убрали вспомогательным локомотивом. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что принимаются меры, чтобы сократить количество опаздывающих поездов. Максимальное отклонение от графика составляет полчаса. Железнодорожники наблюдают тенденцию снижения опоздания поездов.

Реклама на ТАСС
Обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда Москвы арестован на два месяца
Он полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС