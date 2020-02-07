Поезда следуют с увеличенными интервалами по МЦД-2, на Рижском и Курском направлениях МЖД

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания поездов Курского, Рижского направлений и второго Московского центрального диаметра. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"МЖД и компания-перевозчик АО "ЦППК" принимают все необходимые меры, чтобы ввести в график пригородные поезда Курского, Рижского направлений и МЦД-2 "Курско-Рижский". Движение было затруднено на станции Москва-Товарная из-за незапланированной остановки локомотива. Его убрали вспомогательным локомотивом. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что принимаются меры, чтобы сократить количество опаздывающих поездов. Максимальное отклонение от графика составляет полчаса. Железнодорожники наблюдают тенденцию снижения опоздания поездов.