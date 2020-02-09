В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака. Корреспондент ТАСС побывала в ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника №121", пообщалась со специалистами и прошла несколько обследований.

"Средняя продолжительность жизни москвичей достигла почти 78 лет. Это положительная тенденция. Но вместе с увеличением продолжительности жизни повышается количество онкологических заболеваний - ведь эти заболевания чаще всего развиваются в пожилом возрасте. Понимая сложившуюся тенденцию, правительство Москвы усиливает борьбу против онкологических заболеваний. Прежде всего, в столице внедряется единый стандарт оказания онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начинать лечение", - сказала ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анстасия Ракова.

Обследование в 50 городских поликлиниках и 16 филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии смогут пройти жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие полис ОМС Москвы.

Проверить себя на наличие рака кожи жители будет возможно в 16 филиалах Центра дерматовенерологии и косметологии. Женщины в возрасте до 40 лет могут проверить молочные железы с помощью УЗИ в 50 поликлиниках , а от 40 лет - с помощью маммографии в 49 поликлиниках. Также в 50 поликлиниках все желающие старше 18 лет будут иметь возможность пройти скрининг рака легкого с помощью рентгена органов грудной клетки или флюорографии, а люди из группы риска - с помощью низкодозовой компьютерной томографии в 10 поликлиниках. Необходимый вид диагностики назначает врач-терапевт.

Мужчины в возрасте от 45 лет и старше смогут сдать анализ по диагностике рака предстательной железы. Анализ кала на скрытую кровь можно будет сдать всем желающим в возрасте от 40 лет и старше, для этого необходимо посетить одну из 50 поликлиник. За результатами не обязательно возвращаться в поликлинику - они будут отражены в электронной медицинской карте и при желании отправлены на электронную почту.

Мнение специалиста

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 121" Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников отметил ТАСС, что цель акции заключается в том, чтобы убедить каждого человека в необходимости следить за состоянием своего здоровья, в том числе проходить обследования, которые позволяют выявлять онкозаболевания на ранних стадиях.

"Суть того, что происходит в поликлиниках во время акции, - это скрининг наиболее распространенных онкологических заболеваний. Во время акции в поликлинике мы можем выявить на ранних стадиях рак легкого, рак шейки матки, рак молочной железы, рак толстого кишечника и рак простаты. В программу скрининга входит еще и шестая форма рака, тоже достаточно распространенная, - это рак кожи", - сказал Тяжельников.

Он добавил, что по результатам исследований пациента могут сразу направить к онкологу, который уже в день проведения скрининга проконсультирует пациента.

В прошлом году в ходе аналогичной акции в поликлинике были обследованы 994 человека. В результате у 8 человек выявили онкозаболевания, которые впоследствии были подтверждены, и пациенты начали получать соответствующее лечение. Еще у примерно 30 человек после дополнительных обследований первоначальный диагноз не подтвердился.

"В случае выявления у пациента проблем, наши специалисты подготовлены к тому, как наиболее мягко и корректно проинформировать человека. Естественно, люди реагируют по-разному, поэтому мы стараемся не говорить по результатам одного исследования о тревожном диагнозе. В любом случае, человека проинформируют и направят на дообследования, которые будут проведены в кратчайшие сроки", - сказал Тяжельников.

Как проходит скрининг

При входе в Консультативно-диагностическую поликлинику №121 всех посетителей встречают сотрудники, которые рассказывают о проходящей акции. На стойке регистрации у пациентов просят паспорт и полис ОМС, им также предлагают заполнить анкету, в которой необходимо указать имеющиеся жалобы на здоровье, больных онкологией родственников, а также написать о собственных хронических заболеваниях. При заполнении анкеты пациенты указывают свои контактные данные. Сразу же после возвращения бланка на стойку регистрации посетителю выдается направление на посещение специалистов.

Женщинам предлагается пройти обследование в смотровом кабинете на признаки рака шейки матки (берется мазок), а также УЗИ молочных желез или маммографию. Мужчины сдают кровь и проверяются на рак предстательной железы. Всем без исключения предлагается сделать рентгенографию органов грудной клетки или флюорографию для выявления рака легкого.

На каждом этаже клиники присутствуют консультанты, которые готовы подсказать и помочь всем прибывшим. В кабинеты, где проходит скрининг, живая очередь. Время ожидания составляет не более 10-15 минут, в некоторые смотровые вообще нет очереди. Многие посетители рассказали, что узнали о проходящей акции из социальных сетей, а люди старшего поколения - от родных или в поликлинике, где наблюдаются.

В среднем на каждое обследование вместе с ожиданием результатов уходит не больше 20 минут. Что касается исследований биологического материала (мазков или крови), то результаты станут известны через сутки. Все вопросы, которые остались у пациентов, могут пояснить и сотрудники за регистрационной стойкой.