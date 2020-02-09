В Москве из-за ДТП перекрыли движение на Кутузовском проспекте на четырех полосах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто на четырех полосах на Кутузовском проспекте в Москве из-за ДТП. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на Кутузовском проспекте, 48, произошло ДТП, в результате чего перекрыто четыре полосы движения в сторону области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека. На месте происшествия работают полицейские.

В свою очередь в пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили ТАСС, что столкнулось четыре машины, пострадал один человек.

"В 12:28 мск на Кутузовском проспекте, в районе дома 48, произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительным данным, один человек пострадал", - отметили в ГИБДД.