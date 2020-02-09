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Движение на Калужском шоссе в Москве возобновили после ДТП

Ранее были перекрыты три полосы после того, как водитель автомобиля каршеринга врезался в отбойник

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Движение автомобилей на 25-м км Калужском шоссе в Москве, где произошло ДТП с участием машины каршеринга, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в столичной ГИБДД.

"Движение автомобилей осуществляется в обычном режиме, в результате случившегося никто не пострадал", - утверждают в Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля каршеринга врезался в отбойник, в результате три полосы движения оказались перекрыты. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель автомобиля пострадал.

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