Движение на Калужском шоссе в Москве возобновили после ДТП

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Движение автомобилей на 25-м км Калужском шоссе в Москве, где произошло ДТП с участием машины каршеринга, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в столичной ГИБДД.

"Движение автомобилей осуществляется в обычном режиме, в результате случившегося никто не пострадал", - утверждают в Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля каршеринга врезался в отбойник, в результате три полосы движения оказались перекрыты. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, водитель автомобиля пострадал.