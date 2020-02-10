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Десять команд стали победителями первого туристического хакатона Moscow Travel Hack

Всего в мероприятии участвовали 50 команд

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Победителями первого туристического хакатона Moscow Travel Hack стали 10 команд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве 8 и 9 февраля состоялся финал хакатона по цифровизации сферы туризма - Moscow Travel Hack. Соревнование проходило в конгресс-центре технополиса "Москва". В течение 30 часов 50 команд решали задачи, специально разработанные российскими и международными IT-компаниями, а также партерами соревнований, которыми выступили в том числе городские проекты. Победителями, которых выбрало жюри, стали 10 команд - по одной на каждую задачу", - говорится в сообщении.

В хакатоне приняли участие команды более чем из 10 регионов России - от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Из 10 финалистов жюри также выбрало обладателя суперприза. Им стала команда "Голден ПСЖ", которая предложила решение для смотровой площадки "Панорама 360" в деловом центре "Москва-Сити".

9 февраля на хакатоне также прошла публичная программа, которую посетили более 500 человек. Перед гостями выступили представители крупнейших российских IT-компаний и международных сервисов.

Как отметила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева, чьи слова приводятся в сообщении, на сегодняшний день одним из главных стратегических направлений развития туристической отрасли является цифровизация. Именно поэтому впервые для туротрасли был проведен хакатон Moscow Travel Hack. Его цель - создать новые цифровые проекты для индустрии туризма и гостеприимства.

"Туризм - одна из отраслей, где технические решения должны быть не просто эффективными, но и удобными с точки зрения конечного пользователя. Более того, разработчикам надо помнить, что их приложением или сервисом будут пользоваться туристы со всего мира и для каждого из них продукт должен быть простым и понятным. Это немаловажный фактор, на который эксперты обращали внимание при определении победителей хакатона", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого также приводятся в сообщении.

Moscow Travel Hack также стал бизнес-площадкой, где стартапы, работающие в области туризма, смогли представить свои продукты и сервисы ключевым игрокам индустрии туризма. Moscow Travel Hack - первый в России хакатон в сфере цифровизации туристической индустрии. Мероприятие организует комитет по туризму города Москвы вместе с российскими и международными компаниями-партнерами.

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