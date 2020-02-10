Храм Христа Спасителя проверяют в Москве из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА. 10 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" храма Христа Спасителя. Оно проверяется", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".