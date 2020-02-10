На Рублевке задержали водителя BMW, нарушившего ПДД более 2 тыс. раз

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя в Москве, который нарушил правила дорожного движения более 2 тыс. раз. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, чтобы его задержать полицейским пришлось разбить окно машины.

По данным полиции, на Рублево-Успенском шоссе для проверки документов был остановлен автомобиль BMW под управлением 34-летнего москвича. Как выяснилось, он не имеет водительских прав, полицейскими в отношении водителя был составлен административный протокол. "После полицейские предложили мужчине выйти из машины, так как он был отстранен от управления транспортным средством, а машина подлежит помещению на специализированную стоянку. Однако водитель не выполнил законных требований полицейских и заблокировал двери автомобиля. В целях принудительного извлечения гражданина из машины сотрудники Госавтоинспекции разбили стекло передней двери, после чего мужчина вышел из автомобиля. Проведенной проверкой установлено, что 34-летним водителем ранее было совершено 2 тыс. 126 дорожно-транспортных нарушений", - отмечается в сообщении.

Нарушителя доставили в отдел полиции "Барвихинское" Одинцовского района Московской области, где за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении него был составлен административный протокол, а также 184 административных протокола по статье 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). В настоящее время судом ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток, по окончании которого будет принято решение о привлечении его к административной ответственности за неуплату административных штрафов.