{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики сообщили о переменчивой погоде в Москве в ближайшие два дня

В Гидрометцентре ожидают, что снежный покров вырастет на 2-4 см

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Метель, гололедица и мокрый снег ожидают москвичей в ближайшие два дня. Метель начнется уже примерно через три часа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник.

"Москва будет находиться в узкой полосе между двумя фронтальными разделами. Усиление ветра уже ощущается сейчас, но его порывы усилятся до 15-18 м/с примерно через три часа. А дальше москвичей ожидают <...> мокрый снег, гололедица, метель, гололед", - сказал он.

Вильфанд отметил, что также прогнозируются налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. Такая ситуация сохранится в Москве до второй половины вторника. Ожидается, что снежный покров вырастет на 2-4 см, добавил метеоролог.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Адвокат: в устроенной в метро акции про коронавирус нет состава преступления
Также адвокат арестованного Джаборова Алексей Попов отметил, что участники розыгрыша хотели привлечь внимание властей к проблеме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС