Синоптики сообщили о переменчивой погоде в Москве в ближайшие два дня

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Метель, гололедица и мокрый снег ожидают москвичей в ближайшие два дня. Метель начнется уже примерно через три часа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник.

"Москва будет находиться в узкой полосе между двумя фронтальными разделами. Усиление ветра уже ощущается сейчас, но его порывы усилятся до 15-18 м/с примерно через три часа. А дальше москвичей ожидают <...> мокрый снег, гололедица, метель, гололед", - сказал он.

Вильфанд отметил, что также прогнозируются налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. Такая ситуация сохранится в Москве до второй половины вторника. Ожидается, что снежный покров вырастет на 2-4 см, добавил метеоролог.