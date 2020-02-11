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Движение по Центральному проспекту в Зеленограде восстановили после прорыва канализации

Ранее в связи с этим движение было ограничено по одной полосе в направлении университета МИЭТ.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта по Центральному проспекту в Зеленограде восстановлено в полном объеме после устранения последствий прорыва канализации. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Последствия прорыва канализации устранены, движение восстановлено в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ГИБДД сообщили, что на проспекте в районе корпуса 436 на проезжей части произошел прорыв канализации. В связи с этим движение было ограничено по одной полосе в направлении университета МИЭТ.

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