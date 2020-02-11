Девятиметровые ярмарочные столбы установят на площадках фестиваля "Московская Масленица"

МОСКВА, 11 февраля./ТАСС/. Ярмарочные столбы высотой до девяти метров установят на площадках фестиваля "Московская Масленица", который пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Один из традиционных элементов "масленичного" декора - ярмарочные столбы. В старину на масленичной неделе их устанавливали на площадях и предлагали смельчакам забраться на них и снять с верхушки подарок. В Москве такие столбы будут установлены исключительно для украшения и фотосессий", - рассказали в пресс-службе.

Десять таких столбов появятся на площади Революции, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской, Перерва, в сквере у Гольяновского пруда, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда. Для украшения столбов используют традиционные орнаменты различных народов и элементы стилей декоративно-прикладного искусства. Разноцветные узоры нанесут методом шелкографии.

В пресс-службе пояснили, что каждую площадку "Московской Масленицы" украсят в определенном стиле. "В дни Масленицы каждую городскую фестивальную площадку посвятят определенной теме и украшения подберут под стать. Так, на Манежной площади раскинется настоящая бревенчатая деревенька с амбаром, колодцем, качелями и даже интерактивной колесной мельницей. А еще сюда съедутся обозные телеги, груженые коробами, бочками и сеном - на их фоне получатся весьма колоритные масленичные фото", - пояснили в пресс-службе.

На Матвеевской улице установят железнодорожные рельсы и настоящие колесные пары - получатся своеобразные масленичные вагончики, груженые расписной утварью, украшениями, разноцветными букетами и стилизованными яствами. На площадке будет установлено 75 расписных бочек с яркими весенними композициями из живой красной и зеленой ивы, березовых веток, флажков.