{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девятиметровые ярмарочные столбы установят на площадках фестиваля "Московская Масленица"

Они появятся на площади Революции, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской, Перерва, в сквере у Гольяновского пруда, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда

МОСКВА, 11 февраля./ТАСС/. Ярмарочные столбы высотой до девяти метров установят на площадках фестиваля "Московская Масленица", который пройдет в столице с 21 февраля по 1 марта. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Один из традиционных элементов "масленичного" декора - ярмарочные столбы. В старину на масленичной неделе их устанавливали на площадях и предлагали смельчакам забраться на них и снять с верхушки подарок. В Москве такие столбы будут установлены исключительно для украшения и фотосессий", - рассказали в пресс-службе.

Десять таких столбов появятся на площади Революции, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской, Перерва, в сквере у Гольяновского пруда, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда. Для украшения столбов используют традиционные орнаменты различных народов и элементы стилей декоративно-прикладного искусства. Разноцветные узоры нанесут методом шелкографии.

В пресс-службе пояснили, что каждую площадку "Московской Масленицы" украсят в определенном стиле. "В дни Масленицы каждую городскую фестивальную площадку посвятят определенной теме и украшения подберут под стать. Так, на Манежной площади раскинется настоящая бревенчатая деревенька с амбаром, колодцем, качелями и даже интерактивной колесной мельницей. А еще сюда съедутся обозные телеги, груженые коробами, бочками и сеном - на их фоне получатся весьма колоритные масленичные фото", - пояснили в пресс-службе.

На Матвеевской улице установят железнодорожные рельсы и настоящие колесные пары - получатся своеобразные масленичные вагончики, груженые расписной утварью, украшениями, разноцветными букетами и стилизованными яствами. На площадке будет установлено 75 расписных бочек с яркими весенними композициями из живой красной и зеленой ивы, березовых веток, флажков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мировая премьера обновленной версии франко-канадского мюзикла "Дон Жуан" пройдет в Москве
Зрители смогут увидеть мюзикл с 17 по 23 марта в Государственном Кремлевском дворце
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС