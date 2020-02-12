Бахрушинский музей в Москве откроет выставку к 9 мая

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Театральный музей имени Бахрушина посвятит выставку 75-летию Победы, сообщил в среду ТАСС директор музея Дмитрий Родионов.

"К 75-летию Победы 29 апреля откроем выставку, посвященную фронтовым дневникам театральных бригад и коллективов, которые во время ВОВ выступали на передовой, на различных фронтах", - рассказал директор.

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года общественным деятелем, известным московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). Музей является крупнейшим хранителем коллекций театрального достояния России.

В Москве находятся Главное здание и девять филиалов музея: три мемориальных дома, четыре музея-квартиры, музей-мастерская и музей-студия. С декабря 2014 года открыто представительство музея в Ульяновске, а в 2017 году открылся филиал музея в Зарайске, на родине Бахрушиных.