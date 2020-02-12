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Более 300 заявок подали на участие в проекте "Музыка в метро" в Москве за две недели

Отбор участников будет проходить в несколько этапов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Исполнители за две недели подали более 300 заявок на участие в проекте "Музыка в метро", это почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Отборочный этап нового сезона проекта "Музыка в метро" преодолел отметку в 300 заявок за две недели. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было подано только 96 заявок. Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету-заявку на сайте music.mosmetro.ru до 22 марта", - говорится в сообщении.

Отбор проходит в несколько этапов. Сначала эксперты оценивают качество материала, предоставленного участниками. На втором этапе, во время живых прослушиваний, жюри оценивает технику и качество исполнения, а также визуальную подачу. У конкурсантов есть три минуты на выступление.

В состав жюри входят представители Московского продюсерского центра, преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени А. Шнитке, а также приглашенные звезды шоу-бизнеса и продюсеры. В роли членов жюри успели побывать певица и актриса Виктория Дайнеко, певица Manizha, Владимир Левкин, пианист и композитор Кирилл Рихтер и другие звезды российской эстрады.

"Музыка в метро" - проект, созданный Московским метрополитеном совместно с городским департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Проект дает возможность пассажирам послушать качественные живые выступления, а музыкантам - заявить о себе и найти новых поклонников. Концерты на каждой площадке длятся не больше двух часов.

Первые площадки проекта появились в 2016 году, сегодня их уже более 30. В 2019 году площадки были впервые открыты за пределами метро: в павильоне Московских центральных диаметров и на Даниловском рынке у станции "Тульская".

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