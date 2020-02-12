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Более 440 человек погибли в 2019 году в ДТП на дорогах Москвы

Всего в столице произошло свыше 9,2 тыс. аварий

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 440 человек погибли в Москве в 2019 году в дорожных авариях, почти 11 тыс. человек пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На территории города Москвы за 2019 год зарегистрировано 9296 ДТП (в 2018 году - 9157), в результате которых 443 человека погибли (в 2018 году - 465) и 10723 человека получили ранения (в 2018 году - 10469)", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что каждый второй погибший - пешеход, сбитый автомобилем. В 2019 году погибли 197 пешеходов, что на 41 человек меньше, чем в 2018 году.

Также в пресс-службе сообщили, что в столице в прошлом году в дорожных авариях пострадали 927 детей, пятеро погибли, всего зарегистрировано 865 ДТП с участием детей.

В новость были внесены изменения (10:45 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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