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Ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве и Подмосковье остается в норме

По данным Роспотребнадзора, недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен в Москве и Подмосковье, сообщила в среду журналистам заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

"В Москве эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению не превышен на сегодня. Есть небольшое превышение по школьникам где-то на 5% и по лицам старше 15 лет на 15%. Это считается умеренным превышением", - сказала она.

Мельникова отметила, что в Московской области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ также стабильна. "Кстати, субъекты Центрального федерального округа меньше вовлечены в эпидпроцесс пока что, но это не значит, что они не будут вовлечены. Просто, как правило, этот процесс начинается с Сибири, Урала, Северо-Запада", - пояснила она.

Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России. Вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% населения планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тыс. человек.

В сентябре 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз.

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Россия
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