Более десятка железнодорожных станций в Москве и области переименуют

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) переименуют 14 железнодорожных станций на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) по Москве и Московской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Часть станций получат единые названия со станциями МЦК и метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы, еще часть - названия населенных пунктов, улиц или ассоциирующихся с местом объектов. Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, на МЦД-1 остановочный пункт "Инновационный центр" станет "Сколково". На МЦД-2 "Ленинградская" будет переименована в "Стрешнево", "Ржевская" - в "Рижскую", "Люблино" - в "Кубанскую". На Казанском направлении станцию "Фрезер" переименуют в "Андроновку", "Новую" - в "Авиамоторную", "47 км" - в "Ипподром". На Киевском направлении "Сколково" станет "Мещерской", на Горьковском направлении "Карачарово" будет переименована в "Нижегородскую", на Ярославском направлении - "Северянин" в "Ростокино". На Павелецком направлении "Нижние Котлы" переименуют в "Нагатинскую" и на Ленинградском направлении ОЖД "Петровско-Разумовское" станет "Петровско-Разумовской", "Планерная" - "Молжаниново" и "НАТИ" переименуют в "Лихоборы".

Уточняется, что предложение о переименовании станций поступило от правительства Москвы.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров, в общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.