Центр для контактировавших с носителем коронавируса в Москве не принял ни одного пациента

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Центр временного пребывания для контактировавших с носителем коронавируса, созданный в Москве для профилактики распространения заболевания, пока не принял ни одного пациента. Об этом в четверг сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день необходимые мощности по развертыванию таких центров у нас есть, но никаких людей в этих центрах пока нет. Потенциальных кандидатов нет", - сказала она.

Московский центр временного пребывания для людей, контактировавших с носителем коронавируса, одновременно может принять около 150 человек. В учреждении смогут временно находиться люди, у которых отсутствуют симптомы заболеваний, но они находились в зоне вспышки вирусных инфекций, и у них не истек инкубационный период. Центр создан на базе учреждения соцзащиты для реабилитации инвалидов "Царицыно", он представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 13 тыс. кв. м, разместить туда можно не менее 150 человек. В учреждении оборудованы комнаты для проживания с семьей, а также помещения для досуга, в том числе детские комнаты.

По словам Раковой, по состоянию на 13 февраля, подтвержденных данных по заболеванию в Москве нет. "Количество приезжающих из Китая резко сократилось, это снижает возможные риски распространения заболевания. Мы по-прежнему четко мониторим ситуацию проживающих в гостиницах туристов из Китая, проводим ежедневный медицинский осмотр, работаем вместе с вузами по поводу всех китайских студентов, которые приехали или приезжают в Москву. Скорая помощь особо внимательно реагирует на все случаи ОРВИ, если человек прибыл из Юго-Восточной Азии", - добавила она.

Вспышка вызываемого вирусом заболевания была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели 5963, инфицированы 59,8 тыс.