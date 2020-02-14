Время ожидания трамваев в Москве сократилось вдвое

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Внедрение тактового расписания помогло снизить интервал движения трамваев на ряде центральных маршрутов в Москве в два раза в часы пик - до шести минут. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы видим положительные результаты от введения тактового расписания для наземного транспорта. Так, например, интервалы движения одних из самых популярных маршрутов - трамваев № А, 3 и 39 - теперь составляют шесть минут в часы пик - в два раза меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

По словам Ликсутова, каждый день этими маршрутами пользуются почти 60 тыс. пассажиров. "График движения маршрутов согласован между собой, вагоны следуют с равными интервалами. Кроме того, трамвайные пути отделены от проезжей части, а соблюдение правил дорожного движения контролируют камеры видеофиксации", - добавил заммэра.

Сегодня средняя скорость движения трамваев в столице составляет 17 км/ч. 98% рейсов они выполняют точно по расписанию - это самый высокий показатель среди европейских городов, в 2010 году расписание выполнялось на 83,5%. Такого роста удалось достичь благодаря целому комплексу мер: обособлению трамвайных путей, внедрению тактового расписания и различных систем приоритетного проезда. Кроме того, после снятия турникетов пассажиры стали экономить в поездках до 25 минут, отметил собеседник агентства.

Ранее Ликсутов сообщил, что власти Москвы разрабатывают тактовое расписание для наземного транспорта, который ходит по основным городским маршрутам. Это делается для того, чтобы пассажиры знали, что в час пик (например, с 07:30 до 10:30 мск) автобус по определенным маршрутам ходит с интервалом семь минут.