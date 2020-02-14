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Все поезда в зоне МЦД планируют обновить до конца 2020 года

Общее обновление парка пригородных поездов в Центральном транспортном узле вырастет с 60 до 65%

МОСКВА. 14 февраля. /ТАСС/. Перевозчики планируют закупить более 20 поездов городского типа для Московских центральных диаметров и 41 поезд для дальних пригородных маршрутов в 2020 году, к концу года планируется обновить все поезда в зоне МЦД, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Для МЦД были разработаны специальные городские поезда "Иволга" - бестамбурные, с широкими дверями и сквозным проходом между вагонами. Первые 39 поездов были закуплены к открытию движения.

"В 2020 году перевозчики планируют закупить еще 23 новых поезда городского типа для МЦД и 41 поезд разных модификаций для эксплуатации на дальних пригородных маршрутах. Таким образом, до конца 2020 года в зоне МЦД будут обновлены все поезда", - написал Собянин.

Общее обновление парка пригородных поездов в Центральном транспортном узле вырастет с 60 до 65%.

Всего за последние десять лет московский транспорт закупил 2997 новых вагонов метро, 10291 автобус, 300 электробусов, 495 трамваев и 3136 вагонов пригородного железнодорожного транспорта.

Теги
Собянин, Сергей Семенович
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