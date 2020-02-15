Температура около нуля градусов и облачная погода ожидаются в Москве 15 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 15 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от нуля до двух градусов тепла, ночью температура опустится до минус четырех градусов.

В Подмосковье днем от минус двух до трех градусов тепла, в ночные часы ожидается похолодание до минус семи градусов.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до 11:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление составит в регионе 756 мм ртутного столба.