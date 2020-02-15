{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы построят в ТиНАО 19 км газопроводов в 2020 году

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что газ - это "топливо" для развития территории

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Столичные газовики построят еще 19 км газопроводов в 2020 году на территории ТиНАО, сообщил в субботу на своей официальной странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строим газопроводы по всему ТиНАО. Недавно Мосгаз досрочно сдал 18 км сети в районе деревни Середнево. В этом году построим еще 19 км", - говорится в сообщении.

Он добавил, что газ - это "топливо" для развития территории.

"Туда сразу приходят бизнес, девелоперы и, конечно, подключаются местные жители, дачники", - отметил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
МЧС не выявило повышения уровня радиации около завода полиметаллов в Москве
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что датчик радиации в Москворечье - Сабурово показывал превышение уровня радиации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС