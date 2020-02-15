Власти Москвы построят в ТиНАО 19 км газопроводов в 2020 году

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Столичные газовики построят еще 19 км газопроводов в 2020 году на территории ТиНАО, сообщил в субботу на своей официальной странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строим газопроводы по всему ТиНАО. Недавно Мосгаз досрочно сдал 18 км сети в районе деревни Середнево. В этом году построим еще 19 км", - говорится в сообщении.

Он добавил, что газ - это "топливо" для развития территории.

"Туда сразу приходят бизнес, девелоперы и, конечно, подключаются местные жители, дачники", - отметил Собянин.