Собянин считает, что московские водители стали более вежливыми

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Столичные автовладельцы за последние годы стали более вежливыми, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Можно в целом сказать, что водители стали более дисциплинированными и вежливыми. Хотя нет предела совершенству, мы постоянно над этим работаем. Над этим работает и система видео- и фотофиксации нарушений", - сказал градоначальник в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр отметил, что, исходя из данных статистики, за последние годы смертность на дорогах в городе снизилась почти вполовину, при том, что средняя скорость движения увеличилась. Количество машин в столице также возросло - на 1,2 млн, не считая подмосковных машин.

Ранее сообщалось, что средняя скорость движения транспорта на основных магистралях Москвы в 2019 году по сравнению с 2010 годом выросла на 20% - до 54 км/ч, а среднее время в пути от МКАД до центра снизилось на 20%. Также за эти годы Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Количество жертв ДТП сократилось на 5,4% по сравнению с 2018 годом и на 42% по сравнению с 2010 годом.