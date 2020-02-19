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Гидрометцентр рассказал, когда в Москву может вернуться снег

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, снег придет в столицу в День защитника Отечества
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Дождь и мокрый снег придут в столицу 23 февраля, в День защитника Отечества. Но будет по-прежнему аномально тепло, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"В воскресенье прогнозируется резкое изменение погоды: ложбина низкого давления (резкое понижение атмосферного давления - прим. ТАСС) и осадки. Осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Они будут умеренными", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в это время Москва будет оставаться в зоне аномального тепла - в воскресенье прогнозируется от одного до шести градусов тепла. По данным Гидрометцентра, в среду, четверг и пятницу днем в Москве прогнозируется 3-5 градусов тепла, а в субботу - от нуля до пяти градусов тепла.

Теги
Россия
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В Москве ожидаются небольшие осадки
Температура воздуха повысится до пяти градусов тепла
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