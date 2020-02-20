Движение на МКАД затруднено двумя ДТП

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух машин произошло на 7-м км МКАД, один человек погиб, еще один пострадал. Авария произошла также на 6-м км МКАД.

"Сегодня в 04:30 на 7-м км МКАД, внешняя сторона, произошло столкновение двух транспортных средств. Предварительно, в ДТП один человек пострадал и один человек погиб. Движение затруднено", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Об аварии на 6-м км проинформировал в Twitter столичный департамент транспорта, не приводя подробности инцидента: "МКАД, 6-й км, внешняя сторона: движение затруднено из-за ДТП".