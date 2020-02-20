График работы канатной дороги на Воробьевых горах в Москве изменится 23 февраля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московская канатная дорога на Воробьевых горах изменит график работы в День защитника Отечества. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе канатной дороги.

"23 февраля в честь проведения праздничных мероприятий на территории "Лужники" изменится график работы канатной дороги на Воробьевых горах. До 17:30 работаем в плановом режиме. С 17:30 до 20:30 канатная дорога работает без высадки на станции "Лужники". С 20:30 до 21:15 канатная дорога не работает. С 21:15 работа в обычном режиме по расписанию выходного дня", - говорится в сообщении.

Также канатная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и поздравляет с наступающим Днем защитника Отечества.