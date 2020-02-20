В Москве началась реставрация церкви Святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Комплексная реставрация церкви Святых апостолов Петра и Павла, расположенной на Новой Басманной улице, началась в Москве. Как сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы, работы завершатся в 2022 году.

"Сейчас реставраторы занимаются фасадами, далее в порядок приведут интерьеры. Работы действительно объемные и сложные, мы рассчитываем, что они полностью завершатся в 2022 году", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

В ходе реставрации будут восстановлены все декоративные элементы, кресты, купола и кровля. Также специалисты модернизируют инженерные системы и благоустроят территорию. Церковь обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, поэтому работы проходят под контролем Мосгорнаследия.

Церковь Святых апостолов Петра и Павла была построена в 1719 году, а к середине XVIII века в Новой Басманной слободе сложился архитектурный комплекс, состоящий из храма и колокольни. В 1935 году церковь закрыли, а здание передали управлению московской областной милиции под склад военно-хозяйственного имущества. В 1959 году здание передали Всесоюзному научно-исследовательскому институту геофизических методов разведки. Верующим храм вернули в 1992 году.