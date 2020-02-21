Московские ветераны получат по 25 тыс. рублей ко Дню Победы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы в этом году предоставят ветеранам единовременную материальную помощь ко Дню Победы в размере 25 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Увеличим матпомощь города ко Дню Победы. Ветераны получат по 25 тыс. рублей, труженики тыла - по 15 тыс. Это дополнительно к федеральной", - написал градоначальник.
В прошлом году размер единовременной матпомощи ветеранам в столице ко Дню Победы составлял от 3 до 10 тыс. рублей.
Мэр Москвы добавил, что в прошлом году власти столицы проверили, в каких условиях живут ветераны, составили список их пожеланий, в том числе по ремонту квартир. "Все сделаем", - заверил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.