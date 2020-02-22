Станцию "Смоленская" синей ветки московского метро закрыли на ремонт до середины 2021 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Станцию московского метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрыли на капитальный ремонт до июня 2021 года. Как сообщили в пресс-службе подземки, за это время здесь заменят эскалаторы, установленные в начале 50-х годов прошлого столетия, а станции будет возвращен исторический облик, включая первоначальное освещение.

"Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро закроют на ремонт. Он продлится с 22 февраля 2020 года по июнь 2021-го. Пассажиры не смогут пользоваться станцией, а поезда не будут здесь останавливаться", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что проведение работ без закрытия "Смоленской" невозможно из-за того, что станция имеет один выход. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии, а также станциями "Кропоткинская" и "Парк Культуры" Сокольнической линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Арбатская" Филевской линии, "Киевская" Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

Во время ремонта на "Смоленской" заменят три эскалатора, которые были установлены при открытии станции в 1953 году. Для этого будет проведен демонтаж старых машин и их фундаментов, затем проведены работы в наклонном тоннеле, в том числе разборка элементов декоративной отделки свода. Потом предстоит монтаж нового декоративного свода и заливка фундаментов под новые эскалаторы, и последующая установка новых эскалаторных механизмов. "Новые подъемники будут безопаснее, эргономичнее и удобнее в эксплуатации и техническом обслуживании, а система мониторинга работы эскалаторов обеспечит более быстрый поиск и устранение неисправностей в работе", - отметили в пресс-службе.

Исторический облик станции

В ходе ремонта воссоздадут первоначальную систему освещения станции: отреставрируют многочисленные сохранившиеся светильники, заново создадут утраченные. Для этих светильников восстановят плафоны молочного стекла по первоначальной технологии, добавили в метрополитене.

Почти за 1,5 года специалисты отреставрируют решетки вентиляции, восстановят полы в пассажирской зоне с повторением исторического рисунка. На стенах эскалаторного зала будет выполнена реставрация мозаичных панно. Также отреставрируют и реконструируют деревянный блок телефон-автоматов в обходном коридоре. При реконструкции касс будет сохранена и отреставрирована историческая деревянная облицовка и резные детали. Деревянные двери служебных помещений, дверцы пожарных кранов и пультов управления также будут отреставрированы.

Во время ремонта около закрытой станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Кроме того, на "Смоленской" Филевской линии установят мобильные билетные кассы. На всех станциях метрополитена размещено в общей сложности 550 плакатов с информацией о закрытии станции, а вагонах поездов - более 2,5 тыс. стикеров. На прилегающих к временно закрытой станции улицах установлено 40 информационных щитов и плакатов с указанием альтернативных маршрутов.

Станция была открыта 5 апреля 1953 года в составе участка "Площадь Революции" - "Киевская". Глубина заложения станции - 50 метров. Оформление "Смоленской" посвящено военно-исторической теме.