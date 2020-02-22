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Вертолет доставил в больницу пострадавшего в ДТП на юге Москвы

Авария произошла на 27-м км Симферопольского шоссе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы, где машина вылетела с дороги, один из них был доставлен в больницу санитарным вертолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По предварительным данным, на 27-м км Симферопольского шоссе автомобиль вылетел с дороги, в результате чего пострадали два человека. В департаменте уточнили, что столкнулись две машины.

"Пострадала пожилая пара, женщину эвакуировали санитарным вертолетом, мужчину увезли на скорой", - сказали в пресс-службе. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшей.

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Россия
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