Вертолет доставил в больницу пострадавшего в ДТП на юге Москвы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в ДТП на юге Москвы, где машина вылетела с дороги, один из них был доставлен в больницу санитарным вертолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По предварительным данным, на 27-м км Симферопольского шоссе автомобиль вылетел с дороги, в результате чего пострадали два человека. В департаменте уточнили, что столкнулись две машины.

"Пострадала пожилая пара, женщину эвакуировали санитарным вертолетом, мужчину увезли на скорой", - сказали в пресс-службе. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавшей.