МЧС проверяет информацию о радиоактивной плитке на платформе "Ростокино" в Москве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверяют информацию о том, что на платформе "Ростокино" в Москве обнаружена радиоактивная гранитная плитка. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"МЧС получило обращение о том, что на платформе "Ростокино" обнаружен опасный участок с гранитной плиткой с повышенным уровнем радиации. Сотрудники МЧС выехали на место для проверки информации и проведения соответствующих замеров", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, на место вызвано подразделение ФГУП "Радон".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что столичные активисты совместно с депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым обнаружили радиоактивную гранитную плитку на платформе "Ростокино". Площадь радиоактивного участка составляет 5 кв. метров. По их данным, участок оцеплен, ожидают специалистов для проведения замеров.

В субботу сообщалось, что превышение радиации зафиксировано на мусоросжигательном заводе в Москве, после того, как грузовик привез туда медицинские отходы, на которые сработала рамка детектора.