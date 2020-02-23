В Москве на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил пешехода

МОСКВА 23 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 19:37 на дублере Волгоградского проспекта в районе дома 141 произошло ДТП - наезд на пешехода. Водитель, управляя легковым транспортным средством BMW, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия", - сказали в управлении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.