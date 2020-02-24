В Москве зацвели первые подснежники

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Первые зацветшие подснежники нашли в природном заказнике "Долина реки Сетунь" в Москве, тогда как для их цветения больше характерен конец марта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента природопользования и окружающей среды.

"Специалисты "Мосприроды" комплекса городского хозяйства обнаружили на природных территориях "Долина реки Сетунь" первые подснежники. На природных территориях Москвы в естественной среде встречается только один вид - подснежник белоснежный. Обычно в столице подснежники появляются в конце марта - в апреле, но в этом году из-за теплой погоды цветение началось раньше срока", - уточнили в пресс-службе.

Практически все подснежники занесены в Красную книгу, и, как другие раннецветущие травянистые растения, нуждаются в особой охране. Всего такое растение имеет около 20 видов.