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Сорок собак-проводников обучат в Московском метрополитене в 2020 году

Их научат подводить человека к лифту, спускаться и подниматься вместе с ним на эскалаторе, правильно передвигаться по платформе и выходить из поезда

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сорок собак-проводников планируют обучить в этом году в Московском метрополитене. Во время уроков животных обучат подводить человека к лифту, спускаться и подниматься вместе с ним на эскалаторе, правильно передвигаться по платформе и выходить из поезда. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В этом году в московском метро обучат 40 собак-проводников. После прохождения курсов животные смогут сопровождать слабовидящих пассажиров подземки", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в материале, в результате собаки-поводыри могут легко ориентироваться в поездах и на станциях, спокойно реагировать на шум прибывающих составов и не бояться других пассажиров.

Чаще всего в качестве проводников выбирают лабрадоров, немецких и восточно-европейских овчарок. Тренируют как взрослых животных, так и щенков. Занятия проходят на станциях метро "Новокосино" и "Авиамоторная" с 10:00 до 13:00, когда поток пассажиров в подземке снижается. В каждом занятии задействованы 4-5 собак. За подготовку отвечают специалисты Российской школы подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" и инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метрополитена.

Собак-проводников в московском метро обучают с 2014 года, за это время специалисты обучили более 200 животных.

Собаку-проводника может получить инвалид по зрению первой группы, если у него есть такая рекомендация от органов медико-социальной экспертизы. Далее уполномоченные органы социального страхования или органы соцзащиты заключают договор со школой собак-проводников и делают заявку на подготовку пса. Животное подбирается для конкретного человека с учетом его данных - роста, веса, заболеваний и образа жизни.

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