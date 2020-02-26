Звезду Северного речного вокзала планируют вернуть на шпиль весной 2020 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты на 80% выполнили работы по реставрации звезды Северного речного вокзала в Москве, уже весной ее планируют вернуть на шпиль. Об этом журналистам в среду сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Звезда была демонтирована в 2019 году в ходе реставрационных работ.

"Сегодня мы впервые показываем эту уникальную конструкцию - звезду, которая была установлена на вершине шпиля Северного речного вокзала в конце 1930-х годов, а также украшавший ее герб Советского Союза в виде серпа и молота. Ее подъем должен был символизировать начало навигации на Москве-реке. С момента установки звезда и герб, как и весь вокзал, ни разу не реставрировались. За долгие годы местами было утрачено золотое покрытие лучей звезды, а также 10 самоцветов, украшавших герб. Реставраторы уже заканчивают работу по металлу, сейчас работы завершены на 80%", - сказал Емельянов.

Он добавил, что в ближайшее время специалисты приступят к реставрации герба. "Весной этого года планируем полностью подготовить звезду к возвращению на шпиль", - сказал Емельянов.

Звезда, более 80 лет украшавшая шпиль Северного речного вокзала, была сделана в 1935 году на заводе им. Молотова из нержавеющей стали, облицована гальванически позолоченным медным листом. В центре звезды был закреплен символ в виде серпа и молота, выполненный из посеребренных листов меди на клепочном соединении. Символ был украшен уральскими самоцветами: аметистами, топазами, александритами, горным хрусталем, аквамаринами, имеющими бриллиантовую огранку. Каждый самоцвет был закреплен в отдельный каст (ячейку), покрытый золотом.

Реставрационные работы Северного речного вокзала начались в 2018 году. На данный момент проведены работы по усилению оснований, фундаментов, несущих конструкций, ремонту кровли, вентиляционных шахт, водосточной системы, световых фонарей, реставрации четырех скульптур на башне. Сейчас внутри ведутся работы по реставрации декора, внутренней отделке потолков и стен, а также работы по отделке фасадов и реставрации фонтанов.