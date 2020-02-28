Более 150 ряженых примут участие в карнавале "Московской Масленицы"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Обширная программа в последние выходные фестиваля "Московская Масленица" подготовлена для жителей и гостей столицы. В центре города пройдет праздничный карнавал с участием более 150 ряженых, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На заключительных выходных фестиваля гостей ждут веселые масленичные спектакли, карнавальные шествия с участием реконструкторов из России, Италии и Венгрии, концерты группы "Фабрика", Юты, Аниты Цой, Игоря Саруханова, Инны Маликовой и группы "Новые Самоцветы", а также многих других замечательных исполнителей, а еще - выступления детских эстрадных коллективов, кулинарные шоу", - говорится в сообщении.

Также в выходные все желающие смогут посетить блинные кулинарные студии. Например, 29 февраля на Школьной улице с 12:00 до 18:45 можно будет научиться готовить блинчики с гречкой и мясом, блинные рулетики с рыбой, румяные масленичные оладушки. На Тимирязевской в эти же часы можно будет освоить приготовление воздушных блинчиков с заварным кремом и малиной, фруктово-сырных блинных роллов, блинов с апельсиновым соусом.

"Самое яркое представление дня, карнавальное шествие с танцами и играми, смотрите с 15:00 до 17:00 на Манежной площади", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для гостей фестиваля "Московская Масленица" подготовили 1,5 тыс. разноцветных бумажных масок. Маску на память о празднике можно выбрать в "Доме Масок" на переходе от Манежной площади к площади Революции и в субботу, и в воскресенье.