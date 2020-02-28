В Москве начался снос кинотеатра "Севастополь"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Работы по сносу сгоревшего кинотеатра "Севастополь" начались в Преображенском районе столицы, здание планируется разобрать в течение месяца. Об этом сообщил ТАСС в пятницу замдиректора ГКУ "Управление капремонта и строительства" Игорь Шарафетдинов.

Ранее сообщалось, что сгоревший кинотеатр "Севастополь" в Москве будет снесен в 2020 году, в рамках программы по благоустройству Черкизовского детского парка.

"В данный момент происходит снос кинотеатра "Севастополь", который пострадал существенным образом от пожара в 90-х годах, и в 2000-х годах стал местом притяжения маргинальных личностей и граждан без определенного места жительства. Данный кинотеатр не востребован сейчас, <...> конструкции здания существенным образом повреждены, использование его как кинотеатра или любого другого здания не представляется возможным", - сказал Шарафетдинов.

По его словам, после сноса бывшего кинотеатра на его месте постелят газон.

"В 2019 году силами департамента капремонта здесь благоустроены существенные территории - детский Черкизовский парк (в Преображенском районе - прим. ТАСС) и набережная Шитова <...> После обсуждения и получения данных от жителей будет принято решение о последующей застройке <...> места, [где находился кинотеатр], здесь останется благоустроенная <...> территория для отдыха граждан", - заключил Шарафетдинов.

Кинотеатр "Севастополь" был возведен в 1964 году, в конце 1990 года его перестали эксплуатировать. Продолжительное время здание использовалось коммерческими организациями под склад, затем в нем произошел пожар.