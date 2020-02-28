В Москве инспекторы ДПС выявили почти 2 тыс. нарушений ПДД пешеходами в ходе рейда

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления ГИБДД выявили почти 3,5 тыс. нарушений правил дорожного движения в ходе профилактического мероприятия "Пешеходный переход". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В ходе мероприятия, которое прошло во всех округах столицы, сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы было выявлено 3348 нарушений. Из них 1468 было допущено водителями, которые не уступили дорогу пешеходам, а также 1895 нарушений ПДД РФ выявлено со стороны пешеходов", - сказали в ГИБДД.

В ходе профилактического рейда инспекторы особое внимание уделяли таким нарушениям как переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом.

"С юными пешеходами, а также с их родителями были проведены разъяснительные беседы. Сотрудники дорожной полиции напомнили водителям о необходимости быть дисциплинированными и законопослушными, а юным пешеходам - о том, насколько важно быть внимательными на улицах, во дворах и на дорогах города", - подчеркнули в ГИБДД.