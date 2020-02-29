Движение на Зубовском бульваре в Москвы восстановили

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Зубовском бульваре в центре Москвы, которое было затруднено из-за столкновения двух машин, в том числе такси, восстановлено. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Движение восстановлено в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Вечером в субботу на Зубовском бульваре в районе дома 2, строение 1 столкнулись два транспортных средств. В связи с этим движение было затруднено. Пострадавших в результате ДТП нет.