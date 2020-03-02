Родителям школьников Москвы будут приходить рush-уведомления об оценках детей

МОСКВА, 2 марта./ТАСС/. Новая функция стала доступна в приложении "Московская электронная школа"- "Дневник МЭШ". Теперь родителям школьников будут приходить push-уведомления об оценках и домашних заданиях их детей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Кликнув на push-уведомление, пользователь оказывается на стартовой странице приложения. Затем он может перейти в разделы "Оценки" или "Задания" увидеть подробности по заданному материалу или узнать, за что была выставлена оценка. Это может быть контрольная, проверочная, домашняя работа или ответ у доски", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сообщение в виде push-уведомления содержит короткий заголовок "ДЗ на завтра" или "Оценки за день", текст с перечнем предметов, по которым есть задания, или же список дисциплин и оценки по ним.

Для того чтобы настроить подписку на получение push-уведомлений, на стартовой странице приложения "Дневник МЭШ" необходимо выбрать раздел "Другое", расположенный в нижнем правом углу экрана, а затем - "Уведомления".

"Родители хотят быть в курсе учебного процесса своего ребенка. Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении "Дневник МЭШ" они могут следить за его успеваемостью в любой точке города. Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребенок получает, например, неудовлетворительные оценки. Также приложение напомнит, по каким предметам школьнику нужно подготовить домашнюю работу на завтра, причем неважно, когда учитель дал задание, в этот же день или раньше", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

На данный момент все уведомления приходят пользователю ежедневно в фиксированное время - в 18:00. Вскоре у родителей появится возможность настроить удобное время для их получения.