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В Москве задержали трех человек по делу о массовой драке футбольных фантов

Инцидент произошел на станции метро "Маяковская"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали трех человек по делу о массовой драке футбольных фанатов на станции метро "Маяковская" в Москве в минувшую субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по горячим следам на станции "Динамо" Замоскворецкой линии были задержаны и доставлены в отдел полиции трое фигурантов противоправных действий - жители Московской области в возрасте от 29 до 41 года. Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"). В настоящее время подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, причиной конфликта могли стать неприязненные отношения между болельщиками футбольных столичных клубов, матч между которыми проходил в минувшую субботу на одном из стадионов в Москве. "На платформе станции "Маяковская" столичного метрополитена группа лиц, вступив между собой в сговор, устроила массовую драку. Противоправные действия участников нарушения общественного порядка повлекли за собой задержку электропоездов и панику среди пассажиров", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе Черемушкинского районного суда сообщали ТАСС, что следствие требует арестовать двух футбольных болельщиков, подозреваемых в участии в драке на станции метро "Маяковская".

В минувшую субботу на стадионе "ВТБ-Арена" прошел матч чемпионата России по футболу между столичными "Динамо" и "Спартаком", он закончился со счетом 0:2.

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