Люблинско-Дмитровскую линию метро с БКЛ соединят двумя пересадками в 2022 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Люблинско-Дмитровская ветка московского метро будет соединена двумя пересадочными станциями с Большой кольцевой линией (БКЛ) в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

"С вводом станций "Марьина Роща" и "Печатники" Большого кольца в 2022 году у Люблинско-Дмитровской линии появится сразу две пересадки на Большую кольцевую линию метро", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

"Марьина Роща" (проектное название "Шереметьевская") БКЛ - станция глубокого заложения. Она расположена на северо-востоке Москвы на пересечении улицы Шереметьевская и 3-го проезда Марьиной Рощи. Станция входит в состав северо-восточного участка БКЛ, включающего станции "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии от станции "Каширская" до "Нижегородской" протяженностью 11,4 км началось в 2017 году. На нем будут расположены четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

"В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля диаметром 10 м от станции "Мневники" в сторону станции "Кунцевская" БКЛ. Одновременно начали прокладывать еще один тоннель - от "Кунцевской" в сторону "Давыдкова". Мэр отметил, что таких объемов строительства метро в столице никогда не было", - сказал Загрутдинов.

Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со cтанций БКЛ можно будет сделать 19 переcадок на другие линии метро, а также переcесть на МЦК, линии железной дoроги и МЦД.