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Продукты и сувениры из Крыма представят на фестивале "Крымская весна" в Москве

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, интеллектуальные игры, спортивные шоу и открытые тренировки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Крымская весна" пройдет на 17 локациях в Москве с 14 по 22 марта. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных и городских мероприятий "Московские сезоны".

"В этом году "Крымская весна", фестиваль, рассказывающий об истории и культуре полуострова Крым, пройдет в столице с 14 по 22 марта. На площадках этого праздника гостей ждут развлечения на любой вкус: концерты, театрализованные представления, творческие занятия, народные забавы", - говорится в сообщении.

Также в торговых шале будут представлены продукты, сувениры из Крыма. "Одним из самых ярких событий фестиваля станет грандиозный праздник на пешеходной Тверской улице: 15 марта с утра и до вечера здесь будут идти выступления звездных исполнителей, мастер-классы, интеллектуальные игры, спортивные шоу и открытые тренировки", - сообщили в пресс-службе.

Фестиваль развернется на традиционных центральных площадках "Московских сезонов": на площади Революции, Манежной площади и пространстве между ними, на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке и на Школьной улице, Тверском бульваре (две площадки), а также Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах. Кроме того, к фестивалю присоединятся два столичных парка: "Зарядье" и Парк Горького.

Фестиваль "Крымская весна" проводится в Москве во второй раз. В 2019 году он проходил с 16 по 18 марта на 13 площадках. Гости смотрели спектакли и концерты, их было более 70, а также участвовали в мастер-классах и спортивных мероприятиях, пробовали крымские блюда.

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