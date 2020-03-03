График работы парка "Остров мечты" в Москве изменился

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тематический детский парк "Остров мечты", открывшийся в Москве, теперь будет работать до 22:00, время начала работы не поменялось: с 12:00 в будни, с 10:00 - по выходным. Об этом сообщается в аккаунте парка в Instagram.

В Москве 29 февраля открылся крупнейший в Европе и Азии крытый тематический парк "Остров мечты". В выходные парк посетили порядка 150 тыс. человек. Предполагалось, что он будет открыт для гостей до 24:00.

"Обращаем внимание на изменение времени работы тематического парка "Острова мечты". Ежедневно он будет закрываться в 22:00 - просьба учитывать это при планировании посещения. Время начала работы остается без изменений: в будни тематический парк работает с 12:00, по выходным - с 10:00", - говорится в сообщении.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.

Для создания "Острова мечты" была выбрана Нагатинская пойма - территория площадью около 100 га. Для детей до 10 лет билеты будут стоить от 1,9 тыс. до 2,6 тыс. рублей в зависимости от дня посещения, для взрослых - от 2,2 тыс. до 2,9 тыс., семейный 2+2 - от 7,4 тыс. до 9,9 тыс. рублей, и билет Fast pass (с возможностью быстрого прохода) - от 5,1 тыс. до 5,4 тыс. рублей.