Около 150 тыс. человек посетили парк "Остров Мечты" в Москве за два дня

"29 февраля в Москве открылся крупнейший в Европе крытый тематический парк "Остров Мечты". В выходные парк посетили порядка 150 тыс. человек. На открытие парка в субботу приехали десятки тысяч москвичей и гостей столицы. В городском променаде с 10 до 22 часов проходила развлекательная программа для взрослых и детей с участием более 400 артистов и аниматоров", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Крупнейший в Европе крытый тематический парк "Остров Мечты" в Москве за два дня с момента открытия посетили порядка 150 тыс. человек, для гостей выступали более 400 артистов и аниматоров, говорится в сообщении пресс-службы ХК "Остров Мечты".

По данным пресс-службы, на некоторых аттракционах из-за повышенного спроса посетителей в первый день работы возникали очереди. В парке работает более 20 аттракционов. Еще несколько - "Библиотека Снежной королевы", "Полет в тоннеле", "На крыльях ветра" и "Отель Трансильвания" запустятся позже, в течение одного-двух месяцев.

"Время ожидания в очереди на отдельные аттракционы может достигать одного часа и даже больше - это распространенная практика для крупных тематических парков по всему миру. Чтобы гости не скучали в очереди перед аттракционом, мы предусмотрели сопутствующие развлечения", - приводятся в сообщении слова технического директора тематического парка "Остров Мечты" Ивана Шоля.

Только в первый день парк посетили 87 тыс. человек.