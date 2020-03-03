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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже эпидемиологического порога на 33,5%

Роспотребнадзор отмечает, что перед нынешним эпидсезоном гриппа и ОРВИ около 60,2% населения столицы сделали прививки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Москве ниже эпидемиологического порога на 33,5%, ситуация улучшается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по столице.

"В Москве отмечается улучшение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, после роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в течение пяти недель (со второй по шестую неделю), на последних трех неделях 2020 года (седьмой, восьмой, девятой) отмечено снижение числа заболевших в городе соответственно на 8%, 18 % и 6,3%. Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом на девятой неделе не превышали эпидемические пороговые уровни во всех возрастных группах, в том числе: по совокупному населению - ниже на 33,5%", - говорится в сообщении.

Перед нынешним эпидсезоном гриппа и ОРВИ более 7,48 млн человек сделали прививки, в том числе более 1,16 млн детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города (по РФ - 50,5%).

При отсутствии 20% и более детей из-за гриппа и ОРВИ руководители образовательных организаций принимают решения о приостановлении учебного-воспитательного процесса, как в целом в детских образовательных организациях, так и отдельных классах или группах, и дети переводятся на дистанционное обучение, напоминается в сообщении.

Теги
Россия
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