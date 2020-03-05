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Распространение коронавируса нового типа

Общественный транспорт Москвы обеззараживают для профилактики ОРВИ и коронавируса

Также о необходимости дезинфекции проинформированы все компании такси и каршеринга

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Профилактические меры, в том числе обеззараживание воздуха, проводят в общественном транспорте Москвы, чтобы не допустить распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Зима и начало весны - основной период распространения гриппа и ОРВИ. В этом году появилась новая угроза - коронавирусная инфекция. Чтобы не допустить распространения любых вирусов в общественном транспорте, Москва традиционно предпринимает ряд профилактических мер, среди которых обеззараживание воздуха, тщательная уборка составов и контроль состояния персонала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех 269 станциях метрополитена проводится дезинфекция дверей, поручней лестниц и эскалаторов, кнопок и перил лифтов, а также автоматов по продаже билетов. На самых популярных станциях уборку проводят чаще. Также дезинфекцию проходят около 6 тыс. вагонов метро. Помимо влажной уборки при заходе состава в депо проводится кварцевание. Также для очистки воздуха в поездах меняют воздушные фильтры в системе кондиционирования. Пассажирам выборочно дистанционно измеряют температуру.

Кроме того, ежедневно проходят дезинфекцию более 8,5 тыс. автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев Москвы. В конце смены в салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают все поверхности, включая кабину водителя, поручни, стекла и сиденья. Особое внимание уделяется уборке автовокзалов и автостанций. Кроме того, о необходимости дезинфекции проинформированы все компании такси и каршеринга.

"Влажную уборку железнодорожного транспорта проводят дважды в день. Специальным дезинфицирующим средством обрабатывают стены, пол, ступени и поручни. На станциях и остановочных пунктах уборка проводится ежедневно. Пассажиров о мерах профилактики заболеваний предупреждают с помощью плакатов и аудиосообщений", - добавляется в материале.

Машинисты поездов в метро проходят медосмотр и измеряют температуру. В случае необходимости проводятся дополнительный межрейсовый осмотр и осмотр после окончания рабочей смены. Все водители автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проходят медицинский осмотр до и после смены каждый день. Перевозчик ЦППК обеспечивает кассиров и кассиров-контролеров, сотрудников локобригад, дежурных по вагону и работников депо антисептическими кожными средствами. Сотрудники прошли инструктаж о том, как вести себя в периоды распространения вирусных заболеваний.

О коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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